Guterres chega a Cabul para se reunir com Governo em "momento de sofrimento"

"Acabo de chegar a Cabul para falar com o Governo e o povo [afegão]. As Nações Unidas estão com o Afeganistão num momento de violência e sofrimento", disse António Guterres numa mensagem deixada na rede social Twitter.

A missão da ONU, no país [Unama], não disponibilizou pormenores acerca da agenda de Guterres.

A chegada do secretário-geral da ONU acontece oito dias depois da reunião do Processo de Cabul, um mecanismo com mais de 20 países e organismos internacionais, em que o Presidente Ashraf Gani apelou aos talibãs para que se sentem à mesa das negociações, de modo a encontrarem uma solução para o conflito.

O Afeganistão vive um momento de incerteza e agitação, depois do pior atentado desde a invasão norte-americana.

O ataque gerou uma série de protestos contra o Governo afegão, que pediram a demissão dos atuais dirigentes do país.

A violência tem aumentado no Afeganistão desde o fim da missão de combate da NATO em janeiro de 2015, tendo-se registado, no ano passado, a morte de 3.500 civis, de acordo com a Unama.

Os talibãs têm ganho terreno em diversas partes do país e controlam, influenciam ou disputam com o Governo pelo menos 43% do território, segundo dados de Washington.

