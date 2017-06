Incêndio na maior refinaria do México faz nove feridos

As chamas começaram na casa das bombas de água e, rapidamente, alastraram a outras áreas da refinaria.

O objetivo das autoridades foi tentar evitar que as chamas atingissem os tanques de armazenamento desta refinaria, que se encontra no estado de Oaxaca, a mais de 300 quilómetros da Cidade do México.

Os bairros mais próximos da refinaria foram evacuados.

O incêndio acontece um dia depois de fortes chuvas terem atingido a região, obrigando a suspender os trabalhos na refinaria.