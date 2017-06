Presidente da Colômbia classifica atentado em Bogotá de "vil" e "cobarde"

."Um ataque como este, um artefacto explosivo numa casa de banho de mulheres num centro comercial, é um ato vil, cruel e cobarde e não vamos descansar até capturarmos os responsáveis", declarou Santos, numa conferência de imprensa."Os nossos corações estão com as famílias das vítimas", disse o Presidente colombiano.O Presidente indicou que entre as três vítimas mortais está uma francesa e que "os franceses sabem perfeitamente o que representa o terrorismo, sofreram com ele na pele nos últimos tempos".Sobre a sua viagem à Europa, marcada para 20 a 23 deste mês, Santos garantiu que não será alterada."O que o terrorismo quer é mudar a agenda do país, começando pelo Presidente. A resposta a este tipo de ataque é a normalidade", afirmou.Santos visitou o centro comercial, com o vice-presidente, Óscar Naranjo, vários ministros e o chefe das Forças Armadas, Juan Pablo Rodríguez.Questionado sobre se a sua viagem a França e Portugal sofrerá modificações, reiterou: "Não vamos mudar a nossa agenda, nem o Presidente, nem o Governo, nem os colombianos por um ataque desta natureza".Santos desloca-se a Portugal e França, de 20 a 23 deste mês, com uma agenda de caráter diplomático, económico e cultural.Em Lisboa será recebido pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, com quem terá um encontro privado, e pelo primeiro-ministro, António Costa.De Lisboa, Santos desloca-se a Paris, onde se encontrará com o Presidente Emmanuel Macron, o primeiro-ministro, Édouard Philippe, e o secretário-geral da OCDE, Ángel Gurría, entre outros.

Lusa