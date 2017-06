"A detonação da mesquita de Al-Nuri é uma declaração oficial de derrota"

O primeiro-ministro do Iraque encontra-se hoje no Kuwait, onde realiza uma visita oficial. A mesquita de Mossul e o minarete, de 45 metros e famoso por ser visivelmente inclinado, datavam do século XII e constituíam um símbolo para o próprio Estado Islâmico.

Foi na mesquita de Al-Nuri que o líder do Daesh, Abu Bakr al Bagdadi, declarou o estabelecimento do "califado" em 2014.

O Deash destruiu o templo na quarta-feira, poucas horas depois de as forças governamentais iraquianas terem anunciado que o assalto à mesquita era iminente.

Os militares iraquianos estão a avançar em duas frentes na zona central de Mossul considerado como o último reduto do Daesh na cidade localizada no norte do país.

A ofensiva de Mossul começou no passado mês de outubro junto aos bairros a leste do rio Tigre tendo-se estendido para a zona ocidental da cidade no mês de fevereiro.

Lusa