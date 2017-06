Três mortos e 30 desaparecidos em naufrágio na Colômbia

Segundo o diretor do hospital de Guatapé, Eduardo Rivera, que falou aos meios locais, morreram três pessoas que chegaram a unidade de saúde na sequência do naufrágio.

Já o chefe da polícia colombiana, Jorge Nieto, disse que outras 30 pessoas estão desaparecidas depois do acidente.

Está em curso uma operação de socorro, que conta, para já, com o apoio de um helicóptero da Força Aérea e bombeiros e com mergulhadores do município de Medellín.

Diversos vídeos em circulação em redes sociais mostram um 'ferry' a afundar-se, enquanto outras embarcações de recreio se dirigiam para o local do incidente.

Alguns dos passageiros disseram aos meios locais que o barco, chamado 'El Almirante', parecia estar sobrelotado e que nenhum dos passageiros a bordo estava a usar coletes salva-vidas.

A embarcação, de quatro andares, afundou-se no início da tarde de hoje, com um responsável da região de Antioquia, citado pela agência noticiosa France-Presse (AFP), a admitir "uma situação grave".

Lusa