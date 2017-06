FARC terminam entrega de armas à ONU

"A missão da ONU recebeu as armas individuais que estavam ainda na posse das FARC: 7.132 armas, à exceção das que, conforme o protocolo, serão utilizadas para assegurar a segurança dos 26 acampamentos, onde se encontram ainda sete mil guerrilheiros, indicaram as Nações Unidas em comunicado.

O Governo colombiano e as FARC firmaram, no final do ano passado, um histórico acordo de paz para pôr fim a um conflito armado com mais de meio século.

O complexo conflito implicou as FARC, fundadas em 1964 na sequência de uma revolta camponesa, e outras guerrilhas de extrema-esquerda, milícias paramilitares de extrema-direita e as forças armadas.

A violência causou mais de 260 mil mortos, 45 mil desaparecidos e 6,9 milhões de deslocados.



Lusa