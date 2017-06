Presidente do Brasil diz que denúncia contra si é "uma ficção"

"A denúncia é uma ficção, volto a sustentar que devo estas explicações e a dizer que tentaram imputar contra mim um ato criminoso, mas isto foi feito exatamente por alguém [Joesley Batista dono da empresa JBS que o denunciou à Justiça] que deveria estar na cadeia e está solto para voar à Nova Iorque ou Pequim", disse Michel Temer.

Falando pela primeira vez depois da apresentação da denúncia pelo alegado crime de corrupção passiva, com base em confissões feitas por quadros superiores da JBS, que envolveu em várias irregularidades graves, o chefe de Estado afirmou que é "vítima" de uma "infâmia de natureza política".

"Os senhores sabem que eu fui denunciado por corrupção passiva, a esta altura da vida, sem jamais ter recebido valores, nunca vi o dinheiro, e não participei de acertos para cometerem ilícitos. Onde estão as provas concretas de recebimento destes valores? Elas inexistem", declarou.

Na passada segunda-feira Michel Temer tornou-se no primeiro Presidente brasileiro no exercício do cargo a ser acusado do crime de corrupção.

O processo, porém, só será instaurado se dois terços da Câmara dos Deputados (câmara baixa parlamentar), ou seja, 342 dos 513 parlamentares deste órgão, aceitarem a abertura do processo e a maioria dos 11 juízes do STF votarem favoravelmente a denúncia.

Lusa