Detido homem que partiu painel de vidro do memorial do Holocausto em Boston

James Isaac enfrenta a acusação de "destruição malévola de bens históricos" e "destruição de um memorial".

A polícia de Boston foi chamada ao local por uma testemunha que viu partir um painel de vidro de uma das torres do memorial, com cerca de 17 metros.

O memorial foi inaugurado em 1995, situa-se na Freedom Trail, perto de Faneuil Hall e City Hall, e está aberto o tempo todo.

As seis torres de vidro do Memorial ao Holocausto são iluminadas por dentro e têm gravados milhões de números que representam as tatuagens nos braços de muitos judeus enviados para campos de extermínio nazis.

Lusa