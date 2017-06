Papa alerta para silêncio das autoridades perante perseguição a cristãos

"Em várias partes do mundo, às vezes num clima de silêncio - um silêncio com frequência cúmplice - muitos cristãos são marginalizados, caluniados, discriminados", disse o Papa durante a missa da solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo.

Francisco salientou que muitos cristãos ainda são hoje "vítimas de violência que chega a ser mortal, muitas vezes sem o devido empenho de quem poderia fazer respeitar os seus direitos sagrados".

Esta é uma situação que, na sua opinião, recorda a época paleocristã, durante a qual toda comunidade cristã foi perseguida.

Perante cardeais, arcebispos e bispos, assim como uma delegação do patriarca ortodoxo de Constantinopla, o Papa Francisco centrou a sua homilia em três ideias que considera essenciais para a vida dos cristãos: "confissão, perseguição, oração".

A celebração começou com um momento de oração junto ao túmulo do apóstolo Pedro, primeiro Papa, e diante da estátua do santo no interior da Basílica do Vaticano.

36 novos arcebisbos

No final da missa, Francisco entregou o pálio aos 36 novos arcebispos metropolitas, incluindo cinco do Brasil (arquidioceses de Aparecida, Sorocaba, Londrina, Aracaju e Paraíba) e um de Moçambique (Nampula).

O Papa percorreu depois a praça de São Pedro, para saudar os peregrinos presentes, em veículo aberto.

A imposição do pálio - faixa de lã branca com seis cruzes pretas de seda - será realizada nas respetivas arquidioceses, pelo núncio apostólico (representante diplomático da Santa Sé) no país.

O pálio pontifício, vestimenta litúrgica que é utilizada desde a antiguidade, é um pano de lã branca que utilizam somente o Papa e os arcebispos metropolitanos (o do Papa é diferente ao dos arcebispos), adornado com seis cruzes e três cravos, símbolo da Paixão.

Em Portugal há três províncias eclesiásticas: Braga, Lisboa e Évora.

Gregorio Borgia / AP

Lusa