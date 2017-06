"Não devia dizê-lo, mas tenho de o dizer. Eu ainda não tenho um smartphone", disse o presidente da Comissão Europeia de 62 anos.

Jean-Claude Junker disse ainda, em tom de brincadeira, que o primeiro-ministro da Estónia o convidou para visitar a capital Tallinn, através de um postal à moda do século XIX.

Fontes da União Europeia afirmaram que o telemóvel de eleição do presidente da Comissão Europeia é um modelo da marca Nokia.

"Nunca me poderia tornar primeiro-ministro da Estónia, seria totalmente impossível", disse o antigo primeiro-ministro do Luxemburgo, citado pela BBC.

A Estónia é um dos países mais avançados do mundo a nível tecnológico e essa tendência também se reflete no sistema político que acompanha sempre as últimas tendências tecnológicas.