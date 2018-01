Diretor da companhia de bailado de Nova Iorque retira-se após denúncias de assédio sexual

Peter Martins, de 71 anos, foi acusado por duas dezenas de bailarinos de abusos verbais e físicos. O responsável foi também acusado de ter usado a sua autoridade para obter favores sexuais.

Martins está ligado ao New York City Ballet desde 1967, primeiro como bailarino e, a partir de 1983, através de várias funções de direção. Em 1989, passou a ser o único responsável artístico.

Numa carta publicada pelo jornal, Peter Martins afirmou que tinha informado o conselho de diretores da instituição da decisão de se retirar, com efeitos imediatos, e rejeitou as acusações feitas."Neguei e continuo a negar que tenha tido esse tipo de condutas", garantiu Martins, suspenso de funções desde 09 de dezembro, data em que foram conhecidas as primeiras denúncias.

Em comunicado, o presidente do conselho de diretores da companhia, Charles W. Scharf, disse que a decisão de Martins foi aceite, acrescentando esperar em breve o fim da investigação interna.

A investigação foi aberta, depois de o conselho de diretores ter recebido uma carta anónima a denunciar os abusos de Peter Martins.

