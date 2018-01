Loapi, o vírus que pode acabar com o seu telemóvel

Loapi é um novo vírus que está a circular na internet e que ataca vários telemóveis Android, conseguindo controlar diversas funções do aparelho. É um vírus com um sistema complexo e que entra nos telemóveis através de anúncios mascarados de antivírus ou aplicações com conteúdo para adultos.

O vírus foi descoberto pela Kaspersky Lab., uma empresa global que produz software de segurança para a Internet. Segundo a empresa, o vírus concentra-se essencialmente na América Latina, sendo que os países mais afetados são o México, Brasil, Chile, Panamá e Peru. O Loapi também conseguiu espalhar-se pelos Estados Unidos e alguns países da Europa.

Depois de instalado, o vírus pede ao administrador para assumir o controlo do aparelho de forma a conseguir instalar novos módulos que afetam as várias funções do telemóvel.

O que o vírus consegue fazer:

Permite a aceitação de publicidade invasiva;

Controla mensagens de texto;

Assina serviços de pagamento via SMS sem deixar rasto;

Utiliza recursos do telemóvel (bateria ou internet) para fazer transações com a criptomoeda Monero

A sobrecarga de energia provocada pelo vírus pode mesmo estragar a bateria do telemóvel.

Recomendações a ter em conta segundo a Kaspersky Lab.: