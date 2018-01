Quatro mortos nos tiroteios em favela no Rio de Janeiro

Os intensos tiroteios registados na favela Morro da Mangueira obrigaram ainda ao encerramento e evacuação do Jardim Zoológico, o mais antigo do Brasil e com cerca de 1.300 animais.

Numa outra zona da cidade, na Baixada Fluminense, uma mulher, grávida de oito meses ficou ferida, depois de ter sido atingida a tiro na cabeça.

De acordo com o canal de televisão Globo, a mulher foi baleada numa tentativa de assalto. A mulher está internada em estado crítico e o bebé, que nasceu entretanto, está em estado grave.

O Rio de Janeiro enfrenta uma crise de segurança desde os Jogos Olímpicos de 2016, que obrigou o Presidente Michel Temer a enviar, em meados do ano passado, dez mil elementos das Forças Armadas para a região.

Além disso, o Estado do Rio de Janeiro enfrenta uma das maiores crises económicas da sua história, depois de, pouco tempo antes de organizar os Jogos Olímpicos de 2016, ter declarado o estado de "calamidade financeira".

Lusa