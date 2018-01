Cinco desaparecidos após explosão em plataforma de extração de gás natural nos EUA

Mais de 20 funcionários estavam no poço de gás natural quando a explosão ocorreu, afirmou o xerife do condado de Pittsburg, Chris Morris, com imagens aéreas do local a mostrarem vários focos de incêndio ainda ativos e a estrutura de metal da plataforma caída no solo.

As equipas de emergência foram afastadas do local depois de ocorrerem outras explosões, disse Kevin Enloe, diretor dos Erviços de Emergência do condado de Pittsburg, referindo que "praticamente tudo no local está em chamas".

A explosão ocorreu perto da cidade de Quinton, situada a 161 quilómetros de Tulsa, com o responsável a explicar que os bombeiros estavam a deixar o incêndio extinguir-se, evitando colocar água, para não espalhar possíveis materiais perigosos no local.

Kevin Enloe afirmou que 17 trabalhadores foram retirados do local depois da explosão, com um a sofrer pequenas queimaduras, e que as autoridades de emergência estão a efetuar buscas nos arredores do local.

Amy Elliott, porta-voz do gabinete médico de Oklahoma, afirmou que até que o incêndio seja extinto não é possível perceber se existem vitimas mortais, uma vez que os investigadores têm que chegar ao local da explosão.

A empresa Patterson-UTI Energy Inc confirmou, em comunicado, que alguns dos seus trabalhadores continuam desaparecidos, referindo que é desconhecida a origem da explosão.

A plataforma de extração de gás estava a ser operada pela empresa Red Mountain Operating, mas a empresa ainda não comentou o caso.



Lusa