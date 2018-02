Human Rights Watch defende revocação do perdão a Fujimori

"A libertação de Fujimori constitui uma vergonhosa traição às vítimas de atrocidades no Peru e um sério retrocesso para o estado de direito no país", afirmou o diretor para as Américas da entidade, José Miguel Vivanco, em comunicado.

José Miguel Vivanco referiu que espera que o tribunal não permita que "o Presidente (Pedro Pablo) Kuczynski use os direitos das vítimas como moeda de troca nas suas negociações políticas".

A 24 de dezembro, o atual Presidente concedeu o perdão de Fujimori, que tinha sido condenado em 2009 pelos crimes de homicídio, sequestro e ferimentos graves causados, que foram considerados crimes contra a humanidade.

De acordo com a organização que defende os direitos humanos do documento, "há sérios motivos para acreditar que a sua libertação foi o resultado de uma negociação em resposta à crescente pressão dos defensores de Fujimori no Congresso".

A Human Rights Watch refere que o perdão não cumpre com as "garantias básicas de imparcialidade e transparência" e considerou que "viola a obrigação do Peru de investigar, perseguir e punir as violações dos direitos humanos".

Lusa