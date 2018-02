Walt Disney ganha 4.423 milhões de dólares entre outubro e dezembro

Entre outubro e dezembro, o grupo ganhou 2,91 dólares por ação, um cálculo que inclui também um lucro extraordinário de 1.600 milhões de dólares devido à reforma fiscal recentemente aprovada nos Estados Unidos.

Sem esse ganho, o lucro por ação teria ficado em 1,89 dólares, face aos 1,55 dólares do ano anterior, um valor que superou as expectativas dos analistas.

A faturação ficou, no entanto, abaixo das previsões, com uma receita total de 15.351 milhões de dólares, 4% mais do que em 2016.

A divisão de parques de diversões e centros de férias registou uma subida 21%, com um resultado operacional de 1.347 milhões de dólares. As ações do grupo terminaram esta terça-feira com uma subida de 1,40% em Wall Street e após serem conhecidas as contas, avançavam 2,01% nas operações eletrónicas posteriores ao encerramento da bolsa.

Walt Disney ainda tem pendente uma operação multimilionária para ficar com boa parte do consórcio 21st Century Fox, uma aquisição que anunciou em dezembro de 2017.

Lusa