Facebook é rede mais popular nos EUA mas está a perder terreno

Em 2018, o número de utilizadores no país deve baixar cerca de 5,6% no grupo entre os 12 e os 17 anos e de 5,8% no dos 18-24 anos.

"É a primeira vez que a eMarketer prevê uma descida da utilização (o Facebook) entre os 18-24 anos", comentou o gabinete de estudos, em comunicado divulgado esta segunda-feira.

"Este ano, pela primeira vez, menos de metade dos utilizadores da internet com idades entre os 12 e os 17 anos vão utilizar a rede Facebook", acrescentou o eMarketer. Em agosto último, este gabinete antecipou uma descida em 3,4% para este grupo etário em 2017.

No total, o Facebook deve perder dois milhões de utilizadores com menos de 25 anos em 2018, segundo numa nova estimativa.

É o Snapchat que "vai atrair a maior parte dos jovens utilizadores" com um ganho estimado de 1,9 milhões de utilizadores adicionais com menos de 25 anos, que compara com os 1,6 milhões de utilizadores que o Instagram, que é propriedade do Facebook, deve atrair.

Mas o Instagram continua a ser mais popular que o Snapchat nos EUA, com um número de utilizadores total que deverá aumentar 13,1% em um ano para os 104,7 milhões.

Ao mesmo tempo, os da rede Snapchat devem aumentar 9,3%, para 86,5 milhões.

O Facebook, que continua a atrair os utilizadores mais idosos, deve manter o seu público nos 169,5 milhões.



Lusa