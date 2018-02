Delegado de serviço a escola onde ocorreu tiroteio nos EUA nunca entrou no edifício

Scott Israel disse, em conferência de imprensa, que o delegado Scot Peterson apresentou a sua demissão depois de ter sido suspenso sem pagamento. O responsável referiu que o delegado ficou no exterior cerca de quatro minutos e nunca chegou a entrar na escola.



O xerife afirmou que tomou a decisão depois de ver as imagens de videovigilância e de falar com diversas testemunhas, incluindo o delegado.



Scott Israel disse que Scot Peterson respondeu ao edifício onde ocorreu o tiroteio, posicionou-se no exterior e nunca chegou a entrar.



"Devia ter entrado, dirigir-se ao assassino e abatê-lo", disse o xerife.



Nikolas Cruz, de 19 anos, matou 17 pessoas num tiroteio com ocorreu no liceu Marjory Stoneman Douglas, em Parkman, no Estado norte-americano da Florida, no dia 14 de fevereiro.

Lusa