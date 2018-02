Ex-primeira-dama Michelle Obama vai lançar livro de memórias

O livro, que terá o título original "Becoming", é descrito por Michelle Obama como uma "experiência profundamente pessoal".

Em 2017, Michelle Obama e o seu marido, o ex-Presidente dos Estados Unidos Barack Obama, chegaram a acordo com o grupo editorial norte-americano Penguin Random House para a publicação dos seus livros. Informações divulgadas na altura indicaram que o acordo teria superado os 30 milhões de dólares (cerca de 24 milhões de euros).

As memórias das antigas primeiras-damas dos Estados Unidos são normalmente sucessos de vendas e o livro de Michelle Obama é aguardado com grande expectativa.

O único livro de Michelle Obama, com o título original "American Grown", é datado de 2012 e é sobre jardinagem.

Barack Obama, que já escreveu dois 'best-sellers', "Dreams from My Father" ("A Minha Herança", título da edição em português) e "The Audacity of Hope" ("Audácia da Esperança") , ainda não agendou a publicação das suas memórias.

Barack Obama (democrata), o primeiro Presidente dos Estados Unidos afro-americano, cumpriu dois mandatos presidenciais, de 2009 a 2017.

A National Portrait Gallery revelou em fevereiro os retratos oficiais do ex-casal presidencial. As obras, pintadas por dois artistas afro-americanos, figuram na ala presidencial desta galeria da rede de museus Smithsonian, em Washington.



Lusa