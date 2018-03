Marroquinos admitem contactos com Daesh e evitam a prisão em Espanha

Abdelillah Migou e Anouar Merabet admitiram o contacto direto com cerca de duas dezenas de jihadistas localizados na Síria, que se dedicavam a ministrar doutrina a candidatos com destino zonas de conflito.

Nos próximos dias, o tribunal anuncia a sentença em conformidade com o acordo celebrado com os dois marroquinos, após ambos terem admitido contactos com o Daesh.

Migou enfrentava uma pena de prisão de nove anos e Merabet, igualmente acusado de tráfico de estupefacientes, de 11 anos, uma vez que, segundo o Ministério Público espanhol, exercia "um papel destacado de aparente líder carismático nas redes sociais".

Merabet mantinha "uma amizade" através da rede social Facebook com pouco mais de uma dezena de terroristas do Daesh vinculados a um grupo de combatentes investigado na Síria, além de ter colaborado no tráfico de haxixe para financiar "os irmãos" de Marrocos a "cumprirem os fins da organização terrorista".

Migou, ativo nas redes sociais, chegou a manifestar o desejo de unir-se aos jihadistas e difundiu largamente mensagens destinadas a "atrair a atenção de potenciais voluntários para ingressarem no Daesh".

À semelhança de Merabet, Migou contactava através de Facebook com cerca de 10 jihadistas, alguns do tal grupo investigado na Síria, "com ampla capacidade operacional e com numerosos mártires em combate".

