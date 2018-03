Empresa espanhola faz foguetes com cinzas de mortos

O foguete pode ser até feito como a pessoa quiser. Entre as opções, pode ser pedido em formato de trovão, em foguete típico da festa da região de La Mascletà, ou em forma de palmeira. Os clientes podem ainda escolher entre 16 cores. A mais pedida nestes serviços é o vermelho.

Segundo o El País, a Europlá é uma empresa com sede no município de Bèlgida, na Comunidade Valenciana, e, nos últimos anos, tem apostado mais na exportação. O material que sai da fábrica chega a parques temáticos como a Disneyland e o Futuroscope, em França.

Contudo, há quatro anos, os donos da empresa foram confrontados com uma proposta. De acordo com o jornal espanhol, uma agência funerária perguntou se podiam fazer um foguete com as cinzas de um morto. A empresa aceitou e, desde então, fazem em média 15 foguetes deste tipo por ano.

A maioria dos clientes que pede este serviço é da zona de Valência, mas a empresa já recebeu pedidos de outras zonas de Espanha, como Huelva e Bilbau.

Em entrevista ao diário espanhol, os donos da empresa esclareceram que as cinzas eram soltas a cerca de 150 metros de altura e espalhadas por um raio de 500 metros. Revelaram também que a maior parte dos clientes entregava apenas uma parte das cinzas, mantendo o resto consigo.