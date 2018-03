Rex Tillerson soube que foi demitido pelo Twitter de Trump

"Mike Pompeo, diretor da CIA, será o novo secretário de Estado. Irá fazer um trabalho fantástico! Obrigado a Rex Tillerson pelos seus serviços! Gina Haspel vai ser a nova diretora da CIA, a primeira mulher a ser escolhida para este cargo. Felicitações a todos!", escreveu Trump na rede Twitter.

Mike Pompeo, diretor da CIA, vai assumir a pasta da diplomacia norte-americana.

Para o lugar de Pompeo, Trump nomeou Gina Haspel. É a primeira mulher a assumir a liderança CIA.

A remodelação governamental acontece numa altura delicada, depois do anúncio do encontro de Trump com o líder da Coreia do Norte.

Tillerson não falou com Trump antes da demissão

Rex Tillerson garantiu não ter falado com Trump antes de ter sido demitido da Administração.

"O secretário [de Estado] não falou com o Presidente esta manhã e ignora as razões, mas reconhece que serviu a causa pública e continua a pensar que servir é uma tarefa nobre", afirmou um responsável pelo departamento de Estado.

Momentos depois do tweet matinal de Trump um responsável veio explicar que a substituição de Rex Tillerson se deve ao facto de o Presidente querer mudar a sua equipa para as eventuais negociações com a Coreia do Norte.

Mike Pompeo irá assumir a liderança do Departamento de Estado norte-americano alguns dias depois do inesperado anúncio de um possível encontro, de contornos inéditos, entre Trump e o líder norte-coreano Kim Jong Un. O local, a data e outros aspetos deste encontro ainda estão por determinar.

Rex Tillerson, que tinha iniciado na semana passada o seu primeiro périplo pelo continente africano, decidiu na segunda-feira encurtar esta viagem e antecipar o regresso a Washington. A equipa de Tillerson disse na altura que o representante tinha encurtado em um dia a permanência na Nigéria devido a "trabalho urgente" em Washington.

Em dezembro de 2016, a escolha de Rex Tillerson, então presidente-executivo do gigante petrolífero Exxon Mobil com ligações reconhecidas ao Kremlin, para liderar a diplomacia dos Estados Unidos gerou controvérsia.

Sem qualquer experiência diplomática ou governativa, Tillerson foi apresentado ao mundo como próximo do Presidente russo, Vladmir Putin, e do Kremlin.

O próprio chegou a confessar ter ficado "boquiaberto" quando Trump lhe fez o convite para liderar o Departamento de Estado e admitiu que só assumiu a pasta porque a mulher o convenceu.