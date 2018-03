Aquecimento global ameaça extinguir entre 25% a 50% das espécies

A informação foi divulgada num relatório publicado esta quarta-feira.

Se a temperatura média aumentar 4,5 graus centígrados (ºC) em relação à era anterior à Revolução Industrial - possibilidade que se admite se nada for feito para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa -, 48% das espécies estarão ameaçadas.

Este risco será dividido por dois se a subida da temperatura média for contida em 2ºC, avançou esta análise publicada pela revista Climatic Change e produzida conjuntamente por duas universidades a World Wildlife Fund for Nature (WWF).

Lusa