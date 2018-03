As gotas que podem vir a substituir as lentes de contacto ou os óculos

A investigação foi feita por especialistas do Centro Médico de Shaare Zedek, em Jerusalém, em conjunto com cientistas da Universidade de Bar-Ilan, e foi apresentada em fevereiro numa conferência com mais de 350 profissionais de saúde.

Segundo o The Jerusalem Post, um dos responsáveis pelo estudo, David Smadja, revelou que a equipa desenvolveu as gotas para os olhos a partir da nanotecnologia, ou seja, através da manipulação da matéria a uma escala atómica e molecular.

O oftalmologista garantiu ainda revolucionar o tratamento dos problemas de visão, como a miopia (dificuldade em ver ao longe) ou a hipermetropia (dificuldade em ver ao perto).

"Este é um novo conceito para corrigir problemas refratários", defendeu David Smadja, citado pelo diário israelita.

O modo de utilização seria feito a partir de uma aplicação no telemóvel, que iria medir a refração ocular e administrar um género de carimbo a laser na córnea do paciente. Contudo, o oftalmologista não especificou a regularidade que as "nanogotas" teriam de ser usadas, nem os possíveis efeitos secundários.

A solução e o método de administração foi testado em 10 porcos e o tratamento resolveram os problemas de visão dos animais.

O teste em seres humanos será feito ainda este ano e, se resultar, "as nanogotas" podem vir a eliminar a necessidade de usar óculos ou lentes.