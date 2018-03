Morreu Stephen Hawking, o físico mais popular desde Einstein

"Estamos profundamente tristes com a morte, hoje, do nosso adorado pai. Foi um grande cientista e um homem extraordinário, cujo trabalho e legado permanecerão por muitos anos", escreveram os filhos do cientista, Lucy, Robert e Tim, num texto divulgado pelas agências noticiosas.

No texto, os filhos de Stephen Hawking acrescentam que a sua coragem e persistência, assim como a sua inteligência e humor inspiraram pessoas por todo o mundo.

"Ele disse um dia que 'este não seria um grande universo se não fosse a casa das pessoas que amamos'", acrescestam os filhos.

O físico britânico era portador de esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença rara, degenerativa, que paralisa os músculos do corpo. A doença foi detectada quando tinha 21 anos.

Doutorado em cosmologia, Hawking foi professor de Matemática e fundador do Centro de Cosmologia Teórica da Universidade de Cambridge.

O cientista teve a sua vida retratada nos cinemas com o filme "A Teoria de Tudo", protagonizado plo ator Eddie Redmayne.

Com Lusa