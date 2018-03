Cimeira Turquia-Rússia-Irão sobre a Síria em Istambul a 4 de abril

Para preparar a cimeira, os chefes da diplomacia dos três países vão reunir-se na próxima sexta-feira em Astana (Cazaquistão), onde vão analisar uma solução para o conflito sírio, que entrou hoje no oitavo ano.

"Durante a reunião (em Astana), serão também abordados os preparativos da cimeira tripartida que decorrerá em Istambul a 04 de abril e durante a qual o Presidente [turco, Recep Tayyip Erdogan] receberá os homólogos da Rússia [Vladimir Putin] e do Irão [Hassan Rohani] ", indicou, num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia.

A Rússia e o Irão, que apoiam o regime sírio de Bashar al-Assad, e a Turquia, que apoia a oposição, já se encontraram numa reunião trilateral na estância balnear russa de Sochi, em novembro último.

Nessa reunião, Putin propôs a Erdogan e a Rohani organizar um encontro entre representantes do regime de Damasco e da oposição síria, que acabaria por concretizar-se em janeiro último, mas sem resultados concretos.

Desencadeado a 15 de março de 2011 com a repressão de manifestações pró-democracia, o conflito sírio já provocou mais de 3.500 mortos e milhões de deslocados, guerra que se adensou ao longo dos anos com o envolvimento de potências estrangeiras, bem como de grupos 'jihadistas'.

Desde 20 de janeiro último que a Turquia efetua uma ofensiva militar em Afrine, no noroeste da Síria, com o objetivo de acabar com uma milícia curda -- apoiada pelos Estados Unidos na luta contra os grupos 'jihadistas' --, que Ancara considera "terrorista".

Por seu lado, a Rússia reiterou hoje, mais uma vez, o apoio ao regime sírio na ofensiva lançada a 18 de fevereiro último contra o bastião rebelde de Ghouta Oriental, que já provocou a morte de cerca de 1.250 civis, indicam dados do Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Lusa