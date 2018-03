Mulher morre após ser atropelada por carro sem condutor da Uber nos EUA

As autoridades de Tempe revelaram esta segunda-feira que o veículo estava em modo autónomo, com um operador atrás do volante, quando a mulher foi atingida. Segundo a Reuters, a mulher estava a atravessar a estrada fora da passadeira.

Num comunicado, a polícia local disse que o acidente ocorreu durante a noite, mas não especificou se no domingo ou esta segunda-feira. A mulher morreu no hospital, devido à extensão dos ferimentos.

Através do Twitter, a Uber comunicou que está a "cooperar totalmente" com a investigação e expressou o pesar à família da vítima. A empresa norte-americana tem estado a testar os veículos sem condutor em Tempe e em Phoenix durante meses.