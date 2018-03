Quinze anos depois, que futuro para o Iraque?

43 DIAS DE UMA GUERRA SEM FIM

Tudo começou a 20 de março de 2003. A invasão dos Estados Unidos, liderados por George W. Bush, arrancou sob o lema da libertação de um país preso a um sistema ditatorial mas teve como principais panos de fundo o combate ao terrorismo e o desarmamento do Iraque.

Goran Tomasevic

STRINGER Iraq

Foram 43 os dias de uma invasão curta em tempo mas eficaz no terreno. O regime de Saddam Hussein caiu mas esse foi apenas um dos primeiros passos de um processo de reestruturação política, económica e social, marcado por um clima de forte instabilidade que continua a fazer vítimas até aos dias de hoje.

A invasão não foi consensual entre as principais potências económicas. Apesar do apoio dado no terreno pelas tropas britânica e australiana, países como França e Alemanha manifestaram fortes críticas à intervenção norte-americana no Iraque.

POOL New

Goran Tomasevic

Atef Hassan

Damir Sagolj

SEM SAÍDA LIMPA

A presença dos Estados Unidos em território iraquiano estendeu-se ao longo dos oito anos seguintes. Foi só em outubro de 2011 que Barack Obama anunciou a retirada total das tropas, naquela que tinha sido uma das principais promessas eleitorais do então Presidente norte-americano.

Contudo, a violência sectária continuou a ser uma realidade constante no Iraque ao longo destes 15 anos. Um clima quase permanente de guerra civil que já fez centenas de milhares de mortos.

Shannon Stapleton

Ceerwan Aziz

O SANGUE INOCENTE

Após a saída norte-americana, acentuaram-se as ofensivas rebeldes. A ameaça cresceu em 2014, com o avanço de forças jihadistas no país, que começaram a controlar várias localidades.

STRINGER Iraq

Damir Sagolj

Três anos, centenas de atentados e milhares de vítimas depois, as forças de segurança iraquianas anunciaram, por fim, a vitória sobre o grupo terrorista Daesh.

Mas a que custo? E com que resultados?

Foram muitos os que conseguiram fugir do país desde 2003. Mas muitos mais foram os inocentes que perderam a vida num conflito que os encurralou, sem que fosse aberto um único caminho de paz.

Zohra Bensemra

Goran Tomasevic

Rodi Said

QUE FUTURO?

As promessas de recuperação económica e de uma democracia estável continuam a parecer utópicas, num país em que o quotidiano continua a ser instável e a ameaça bélica parece estar longe de desaparecer.

O mais recente balanço feito pelo Governo iraquiano aponta para mais de 88 mil milhões de dólares (cerca de 72 mil milhões de euros) como uma estimativa do valor necessário para reconstruir um país destruído por três anos de conflitos quase diários.

STRINGER Iraq

Slahaldeen Rasheed

Mas mais que uma reconstrução estrutural, o Iraque continua a reconstruir-se psicologicamente, todos os dias. A esperança maior reside no desejo de uma realidade estável e próspera, a longo prazo.

"A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar", assim dizia o antigo general e filósofo chinês Sun Tzu. As palavras antes das armas.