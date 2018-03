Sequestro em supermercado no sul de França, pelo menos um refém morto

Direto

Última atualização às 12:44

Um porta-voz da polícia francesa citado pela Associated Press indica que o sequestror continua dentro do supermercado, mas não é certo que se ainda há reféns ou não no interior. Alguns media dão conta de que alguns reféns terão conseguido escapar pelas traseiras.

O homem exigiu entretanto a libertação de Salah Abdeslam, um dos atacantes do atentado de Paris em 2013, segundo a BFM TV.

Haverá pelo menos um morto no sequestro em curso, segundo o comandante da Gendarmerie. "Infelizmente, presumimos uma morte, mas não podemos levar um médico ao local para verificar", disse o general Jean-Valéry Lettermann. Vários media franceses adiantam a existência de duas vítimas mortais.

"Tudo leva a crer que se trata de um ataque terrorista", disse o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe. O Presidente francês Emmanuel Macron enviou o ministro do Interior para o local.

A unidade antiterrorismo abriu uma investigação ao incidente.

Um homem entrou no supermercado Super U cerca das 11:00 (10:00 em Lisboa), de acordo com o Ministério Público francês, citado pela France-Presse.

O sequestrador abriu fogo e afirmou pertencer ao movimento jihadista Daesh, adianta a agência. Uma testemunha disse que o atirador gritou "Allah Akbar" ao entrar no supermercado.

Google Maps

Polícia ferido

Pouco antes, um agente da polícia foi ferido por um homem armado que fugiu para Carcassonne, a menos de 10 quilómetros de Trèbes, segundo fontes próximas do caso. Não está confirmada a ligação entre os dois incidentes.