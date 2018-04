EUA com bandeiras a meia haste em homenagem a Barbara Bush

De acordo com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, as bandeiras devem permanecer a meia haste até ao final das cerimónias fúnebres, marcadas para o próximo sábado, em Houston, no estado do Texas.

O corpo de Barbara Bush irá estar, durante a sexta-feira, em câmara-ardente "para que o público lhe possa prestar a devida homenagem", indicou o site da Fundação da Biblioteca e Museu George H. W. Bush.

Rick Wilking

Barbara Bush, mulher do antigo Presidente norte-americano George Bush e mãe de outro ex-inquilino da Casa Branca George W. Bush, morreu na terça-feira (hora local), aos 92 anos, informou a família em comunicado.

A causa da morte de Barbara Bush não foi divulgada no texto que o porta-voz da família, Jim McGrath, distribuiu.

Lusa