Familiares reencontram homem desaparecido há 40 anos em vídeo viral

Com 66 anos, Khomdram vivia nas ruas de Bombaim e cantava para ganhar dinheiro. O seu talento não passou indiferente e houve mesmo quem quisesse partilhá-lo com o resto do país.

A cerca de 3 mil quilómetros de distância, o irmão de Khomdram Gambhir Singh reconheceu o rosto de imediato. "Não queria acreditar quando um dos meus sobrinhos me mostrou a gravação. Tínhamos perdido toda a esperança de o encontrar com vida", contou a um jornal indiano.

A polícia acabou por encontrar o homem na cidade de Imphal, junto a uma estação de comboios, em "mau estado", contou um dos inspetores à BBC.

Khomdram contou-lhes que, em tempos, tinha sido um soldado e fugiu de casa meses depois de se ter casado por estar extremamente infeliz. Desde então, tinha vivido nas ruas da capital indiana como sem-abrigo.

Numa "homenagem" à forma como foi encontrado pela família, a polícia de Bombaim decidiu celebrar o momento através de um tweet.

Shakir, o homem que gravou o vídeo, decidiu acompanhar o reencontro e partilhar fotografias no Twitter.

Uma história com um final feliz e que demonstrou o poder de uma simples partilha nas redes sociais.