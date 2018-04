Líderes das duas Coreias acordam "completa desnuclearização" da província

"O Sul e o Norte confirmaram a sua meta comum de conseguir uma península livre de armas nucleares através da completa desnuclearização", refere a declaração conjunta, assinada por ambos os líderes no final da cimeira.

Os dois vizinhos procurarão com os Estados Unidos e talvez também com a China - ambos signatários do cessar-fogo, na ausência de um tratado de paz - "declarar o fim da guerra e estabelecer um regime de paz permanente e sólido", refere o texto.



O Presidente da Coreia do Sul anunciou ainda que vai visitar a Coreia do Norte no outono deste ano.

Com Lusa