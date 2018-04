Trump diz que cimeira com Kim Jong-un está bem encaminhada

"As coisas estão a correr bem. A data do encontro com a Coreia do Norte ainda não está marcada", escreveu Trump na rede social Twitter, depois de ter conversado com o Presidente da Coreia do Sul, que na sexta-feira se encontrou com o líder norte-coreano.

O Presidente dos Estados Unidos da América acrescentou que vai informar o primeiro-ministro japonês das "negociações em curso" para a realização da cimeira.

Recentemente, Donald Trump tinha elogiado a atitude do líder da Coreia do Norte, afirmando que ele foi "muito aberto" e "muito respeitável" e que Pyongyang quer que a cimeira se realize "assim que for possível".Trump e Kim deverão reunir-se em maio ou junho.

