Um morto e pelo menos oito feridos após ataque em Paris

O ataque ocorreu em pleno centro da capital francesa e o agressor, cuja identidade se desconhece, gritou "Allah Akbar" ("Alá é grande") ao esfaquear os transeuntes, antes de ser duas vezes baleado por um agente policial.

As testemunhas que se encontravam no local descrevem momentos de pânico, com as pessoas a fugir e a refugiarem-se nos restaurantes da zona.

O homem dirigiu-se a uma pessoa que estava numa esplanada, e que acabou por esfaquear também quem se encontrava próximo do local.

O ministro do Interior, Gérard Collomb, saudou "o sangue frio" e a "reação" das forças que "neutralizaram" o indivíduo.

"Os meus primeiros pensamentos vão para as vítimas deste ato atroz", acrescentou o ministro, numa mensagem divulgada na rede social Twitter, sem precisar se se tratou de um ataque 'jihadista'.

