Muitos dos jovens responsáveis por tiroteios nos EUA "tomam Ritalina desde o jardim de infância"

Os autores de atos de violência escolar "foram, em muitos casos, drogados" e "muitos desses jovens tomam Ritalina desde o jardim de infância", afirmou Oliver North, presidente da National Rifle Association, em entrevista ao programa Fox News Sunday.

Recentemente eleito para liderar esta organização que promove os direitos dos proprietários de armas de fogo, a proteção da caça e da auto-defesa nos EUA, Oliver North, tenente-coronel na reforma, culpa também a televisão e o cinema pela promoção de uma "cultura na qual a violência é vulgar".

Os comentários de North surgem na sequência do ataque, desta sexta-feira, a uma escola secundária em Santa Fé, no Texas, que causou a morte de oito estudantes e dois professores.

De acordo com os investigadores deste caso, não há qualquer informação que indique que Dimitrios Pagourtzis, o suspeito de 17 anos, estivesse a tomar Ritalina.

Nicholas Poehl, advogado do jovem, já reagiu às declarações de North. Poehl começou por esclarecer que não há informação de que o cliente estivesse a fazer qualquer tipo de medicação e mostrou-se surpreendido por alguém como North, com vasta experiência em justiça criminal, "fizesse esse tipo de generalização quando tinham passado menos de 48 horas sobre os acontecimentos".

Andrew Arulanandam, porta-voz da National Rifle Association, confirmou que o ponto de vista de North é partilhado por outros memebros da Associação.

George DuPaul, psicólogo e investigador na Universidade de Lehigh, na Pensilvânia, que tem centrado o seu trabalho no transtorno de deficit de atenção e hiperatividade, afirma que muitos estudos têm sido feitos sobre os efeiros secundários dos tratamentos com Ritalina e outros fármacos em crianças e jovens. DuPaul garante que em nenhuma investigação foi estabalecida qualquer relação entre o uso desse tipo de medicação e a violência, muito menos violência com recurso a armas.

Segundo este especialistas, as crianças tendem a ser até menos agressivas.

"Há alguma preocupação na comunidade médica e científica sobre os potenciais efeitos secundários desta medicação (...) Mas é um exagero relacionar essas preocupações sobre esse tipo de fármacos com esse tipo de atos", explicou DuPaul.

"O que é mais provável é que crianças com problemas mentais tenham tendência para este tipo de comportamento violento, são as circunstância e não o tratamento que podem levar a estes comportamentos", sublinhou.