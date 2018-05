Comentários de Mike Pence "são estúpidos", diz Coreia do Norte

"Não posso esconder a minha surpresa perante as observações idiotas e estúpidas vindas da boca do vice-presidente norte-americano", disse Cheo Son-hui, vice-ministra norte-coreana dos Negócios Estrangeiros, em declarações citadas pela agência de notícias oficial da Coreia do Norte, a KCNA.

Cheo Son-hui pôs ainda em causa a realização da cimeira e pediu a Washington que clarificasse a sua posição, face às palavras de Pence.

Esta semana, Donald Trump admitiu que o encontro entre os EUA e a Coreia do Norte podia ser adiado.



A cimeira histórica está prevista para 12 de junho, em Singapura.

"Não iremos nem implorar aos Estados Unidos por diálogo, nem ter o trabalho de os convencer, se não quiserem sentar-se connosco", disse a vice-ministra norte-coreana, de acordo com a KCNA.

Cheo Son-hui qualificou a entrevista de Mike Pence de "imprudente" aviso: Pyongyang não se senta à mesa das negociações sob ameaça.