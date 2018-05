5º dia de greve dos camionistas paralisa Brasil após assinado acordo com governo

Segundo o portal de notícias G1, pelo 5º dia consecutivo, os camionistas fazem manifestações em 20 estados e no Distrito Federal (Brasília).

Os protestos de hoje dão continuidade à mobilização contra o aumento do preço do diesel, que faz parte da política de preços da Petrobras em vigor desde julho de 2017.

Já o jornal Estado de São Paulo referiu que, na manhã de hoje, foram verificados pontos de protestos em rodovias brasileiras e os problemas de abastecimento de combustível prosseguem pelo país.

O acesso ao porto de Santos, em São Paulo, continua bloqueado e a capital paulista não está a ter o esquema de rotação das matrículas que podem circular pela cidade e nem a recolha do lixo, referiu o diário, entre outros problemas relatados pelo país.

Após sete horas de reunião entre o Governo e representantes dos camionistas, o ministro da Casa civil, Eliseu Padilha, anunciou na noite de quinta-feira que houve acordo pela suspensão da greve por 15 dias.

Entretanto, só nove das 11 entidades presentes aceitaram a proposta do Executivo brasileiro, que prevê prazo de 30 dias para reajustes no preço do diesel.

Esta era uma das principais exigências dos camionistas, que queriam mais previsibilidade nos reajustes.

Na quinta-feira, a greve dos camionistas no Brasil, com manifestações e bloqueios em estradas de 23 estados e no Distrito Federal (Brasília), já registava constrangimentos no transporte e distribuição de alimentos e combustíveis.

A falta de distribuição está a provocar aumentos nos preços dos bens alimentares e dos combustíveis no país. O mercado financeiro também está instável com os efeitos da greve dos camionistas.

Com Lusa