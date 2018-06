Tratamento experimental cura mulher com cancro da mama em estado avançado

Judy tinha um cancro da mama em estado avançado e que já se tinha espalhado pelo corpo. Depois de ser vista pelos médicos, a mulher de 49 anos percebeu que não podia ser tratada através das terapias convencionais.

Com tumores do tamanho de uma bola de ténis no fígado e cancros secundários pelo corpo, a mulher da Florida conseguiu encontrar a sua cura no Instituto Nacional do Cancro, dos Estados Unidos da América.

O tratamento foi feito a partir das próprias células de Judy, que foram levadas para laboratório e tratadas para voltarem a ser introduzidas no corpo da mulher. Cerca de 90 mil milhões de células foram injetadas para atacar o cancro.

Em entrevista à BBC, Judy confessou que, uma semana depois do tratamento, começou a sentir algo.

"Tinha um tumor no peito e conseguia senti-lo a encolher. Levou mais uma semana ou duas para desaparecer completamente."

A mulher lembra-se como os médicos estavam "entusiasmados e a saltar de um lado para o outro". Eventualmente, a equipa de médicos disse que, muito provavelmente, estaria curada.

Steven Rosenberg, um dos médicos do instituto, revelou à emissora britânica que a terapia ainda está numa fase experimental e que continua em investigação. O médico adianta que têm de ser feitos mais testes, mas acredita que o tratamento possa vir a ser usado para qualquer cancro no futuro.

As descobertas foram divulgadas na revista académica Nature Medicine.