"A selfie em frente a uma tragédia", jovem tira foto com mulher atropelada por comboio como fundo

"Perdemos totalmente o sentido ético", escreveu Giorgio Lambri, o jornalista que registou o momento a 26 de maio e publicou a notícia na edição deste domingo do Liberta, um jornal de Placência, com o título: "A barbaridade que não esperamos: a selfie em frente a uma tragédia".

Giorgio Lambri também relatou a história no Facebook e informou a polícia logo após o sucedido, o que levou à identificação do autor da selfie. As autoridades obrigaram o jovem a apagar a fotografia, mas as investigações e a legislação em vigor não apontam para mais diligências.

A fotografia do jovem a tirar a sefie com o acidente como fundo foi capa de vários jornais italianos.

O Corriere della Sera refere que o autor da selfie parace fazer o "V de vitória" com uma mão, enquanto com a outra tira a fotografia.

No La Stampa, um artigo de opinião sobre o sucedido fazia alusão a "um cancro que corrói a internet". Antonella Boralevi, autora do comentário, considera também que o jovem que tirou a selfie não é má pessoa, mas alguém que deixou de ter alma e personalidade e se transformou num "autómato da internet".

Nicola Savino, um conhecido locutor de rádio em Itália, considerou que a espécie humana está a "galopar no sentido da extinção".

Causas do acidente por apurar



As causas do acidente em Placência continuam ainda por explicar. A jovem mulher, de nacionalidade canadiana, ficou com uma perna amputada devido aos ferimentos graves.

Segundo testemunhas, o sistema de controlo de fecho das portas terá sofrido uma falha e, por isso, a mulher teria caído na linha, sendo depois atropelada. No entanto, há também quem refira que a vítima terá caído quando corria para tentar apanhar o comboio.