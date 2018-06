Documento assinado por Trump e Kim não menciona "desnuclearização completa e irreversível" de Pyongyang

Por outro lado, no mesmo texto, de acordo com a AFP, os Estados Unidos "garantem a segurança da Coreia do Norte".



"O Presidente Trump compromete-se a fornecer as garantias de segurança" à Coreia do Norte, indica a primeira informação sobre o documento conjunto.



O Presidente dos Estados Unidos e o líder da Coreia do Norte reuniram-se hoje, num encontro sem precedentes, na cidade Estado de Singapura.

