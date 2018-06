Milhares manifestam-se em Espanha contra libertação de condenados por abuso sexual

Os cinco sevilhanos, com idades entre os 27 e os 29 anos, autointitulavam-se "a manada" no seu grupo na aplicação Whatsapp e filmaram e partilharam o abuso sofrido pela jovem durante as festas de San Fermin. Foram condenados a nove anos de prisão cada um por "abuso sexual" e não por violação, conforme decidiram os juízes.



Hoje, o mesmo tribunal decidiu libertar os cinco, mantendo-os sob supervisão e sujeitando-os a uma caução de 6.000 euros cada um.

No próximo dia 07 de julho cumprem-se dois anos desde que foram colocados em prisão preventiva.



Um porta-voz do tribunal disse à agência France Presse que a argumentação e decisão assinada pelos juízes só será divulgada na sexta-feira.

Em Pamplona, cerca de mil mulheres foram para a rua gritar que "já chega de violência machista", um cenário que se repetiu em cidades como Bilbau, Vitoria, San Sebastian e Barcelona.



Outras manifestações estão marcadas para sexta-feira em Madrid, Sevilha, Málaga, Granada, Valência e Saragoça.

Lusa