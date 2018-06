Guterres e Pompeo discutem Coreia do Norte e Médio Oriente

Em comunicado, o Departamento de Estado informou sobre o teor do encontro, que decorreu dias depois da decisão dos EUA de abandonarem o Conselho de Direitos Humanos (CDH) das Nações Unidas.

O responsável da ONU e o chefe da diplomacia norte-americana falaram sobre o Médio Oriente, o conflito na Líbia e sobre os esforços para iniciar o processo de desnuclearização da Coreia do Norte, assim como sobre o "sucesso" da histórica cimeira em Singapura entre Donald Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Além disso, Guterres e Pompeo concordaram na necessidade de "dar prioridade" à chegada de ajuda humanitária à Síria e ao Iémen.

Antes da reunião, numa curta aparição perante a imprensa, os dois cumprimentaram-se e o governante norte-americano disse a Guterres: "Bem-vindo, senhor secretário-geral. É fantástico estar consigo".

O encontro ocorreu após a visita à Rússia que o responsável da ONU realizou esta semana, durante a qual se encontrou com o Presidente, Vladimir Putin, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov.

A reunião também decorreu depois de a administração norte-americana ter anunciado a saída dos EUA do Conselho de Direitos Humanos, uma decisão criticada pela maioria da comunidade internacional e que as Nações Unidas classificaram como "dececionante, mas não surpreendente".

A embaixadora norte-americana junto das Nações Unidas, Nikki Haley, justificou o abandono do CDH com o que disse ser o "preconceito crónico" deste órgão contra Israel e com a admissão de países como a China, Venezuela, Cuba ou República Democrática do Congo, que na sua opinião "não respeitam" os direitos humanos e deveriam ser excluídos.

Guterres também participou hoje, na capital norte-americana, como orador principal na primeira conferência sobre a comunidade luso-americana, organizada pela Conselho Luso-Americano para Liderança nos Estados Unidos (PALCUS).

Lusa