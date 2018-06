Quase mil imigrantes resgatados no fim de semana na costa espanhola

No sábado, foram resgatados 769 imigrantes em mais de 20 embarcações e, hoje, 190 pessoas tentaram chegar à costa espanhola em 14 pequenos barcos.

Como aconteceu no sábado, desde a madrugada de hoje que as operações de resgate têm sido constantes nas águas do Estreito de Gibraltar, tendo sido 141 pessoas retiradas de 13 barcos e levadas para o porto de Tarifa (Cádiz).

A Câmara Municipal de Tarifa tem aberto o pavilhão desportivo de La Marina, com funcionários e voluntários para assistirem os imigrantes que chegaram durante o fim de semana.

Além do Estreito de Gibraltar e no mar de Alborán, os serviços de resgate marítimos espanhóis resgataram também imigrantes nas ilhas Canárias.

Lusa