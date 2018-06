Hungria e Bulgária felicitam Erdogan pela reeleição como Presidente da Turquia

Os chefes dos governos húngaro e búlgaro foram os primeiros dirigentes de Estados-membros da União Europeia (UE) a dirigir uma mensagem de felicitações a Erdogan, que lidera a Turquia há 15 anos e foi reeleito para um novo mandato de cinco anos.



Numa carta dirigida ao Presidente turco, o chefe do Governo magiar considerou que "a estabilidade da Turquia é uma boa notícia para o conjunto da Europa".



"O nosso continente está confrontado com sérios problemas de segurança e é essencial ultrapassá-los através de uma cooperação previsível e eficaz com a Turquia", indica um comunicado do gabinete do primeiro-ministro.

Viktor Orban referiu ainda desejar uma próxima visita do Presidente turco à Hungria.



A Hungria mantém relações bilaterais privilegiadas com Ancara, que continua a promover, apesar da erosão do Estado de direito na sequência do fracassado golpe militar de julho de 2016 e que degradou as relações entre a Turquia e a UE.



Por sua vez, o primeiro-ministro búlgaro, Boiko Borissov, no decurso de um contacto telefónico com o Presidente turco, felicitou Erdogan pela sua reeleição e desejou uma "consolidação" das relações bilaterais, informou o serviço de imprensa do seu gabinete em Sófia.



A Bulgária partilha 259 quilómetros quadrados de fronteira terrestre com a Turquia e inclui no seu território uma importante minoria de 700.000 turcos, cuja origem remonta ao império otomano.



"Estou convencido que trabalharemos em conjunto pela consolidação das relações entre os nossos dois países no domínio da imigração, e ainda pela paz e a estabilidade na região", declarou Borissov.



O primeiro-ministro búlgaro é um fervoroso apoiante do pacto migratório firmado entre a UE e a Turquia em 2016 que permitiu reduzir consideravelmente as passagens para a Europa, em particular em troca de um avultado montante financeiro. De acordo com Sófia, algumas centenas de migrantes entraram pela fronteira turco-búlgara desde o início do ano.



Lusa