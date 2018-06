Vulcão Agung obriga ao fecho do aeroporto de Bali, Presidente de Timor entre os milhares de afetados

Desde o início da manhã, foram cancelados mais de 450 voos, afetando mais de 75 mil passageiros. Os dados são da Agência Nacional de Gestão de Desastres. As cinzas representam uma grande ameaça para as aeronaves já que podem causar a "explosão dos motores", explicou o Centro de Cinzas Vulcânicas em Darwin, na Austrália.

Os ventos podem transportar as cinzas para sudoeste em direção a Java, a ilha da Indonésia com maior densidade populacional, alertou a mesma entidade. O vulcão começou a expelir nuvens de fumo e cinza na quinta-feira.

De acordo com as autoridades, a zona de exclusão ao redor da cratera permanece nos quatro quilómetros.Em 1963, uma enorme erupção do vulcão Agung, a cerca de 70 quilómetros a nordeste do centro turístico de Kuta, em Bali, causou mais de mil mortos.

O vulcão aumentou dramaticamente a atividade no ano passado, forçando a evacuação de dezenas de milhares de pessoas. As autoridades reduziram o estado de alerta do nível mais alto em fevereiro.

Johannes Christo/ Reuters

Fecho do aeroporto condiciona visita de Estado do Presidente de Timor-Leste

O Presidente de Timor-Leste e a sua delegação estão entre os milhares de passageiros afetados pelo encerramento temporário do aeroporto de Bali, uma situação deve obrigar a repensar o programa da visita de Estado à Indonésia.

Francisco Guterres Lu-Olo e a sua comitiva deveriam viajar hoje a meio da tarde de Jakarta, capital da Indonésia, para Bali, mas não o podem fazer pelo menos até às 19:00 horas locais (12:00 em Lisboa), hora até à qual o aeroporto deverá permanecer encerrado devido à erupção do vulcão Agung.

Fonte da Presidência confirmou à Lusa que estão a ser estudadas várias opções, incluindo alargar a estadia em Jakarta ou viajar via Singapura, já que a ligação entre aquele país e Timor-Leste está a funcionar com normalidade.

Antes de uma decisão formal ser tomada sobre a delegação presidencial timorense, os chefes de Estado continuam hoje de manhã em Jakarta com o seu programa oficial. O ponto alto na agenda é uma visita de cortesia ao Parlamento indonésio.

Com Lusa