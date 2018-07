Assembleia Nacional francesa dá luz verde a leis para travar "fake news"

As propostas de lei ordinária e outra orgânica (específica para as eleições presidenciais), foram apresentadas à assembleia pela República em Marcha (LREM, na sigla francesa), o partido do chefe do Estado francês, Emmanuel Macron.

As duas foram aprovadas de modo provisório e em procedimento acelerado - necessitará de uma leitura na Assembleia e no Senado - durante a noite de terça-feira para quarta-feira, por 52 votos favoráveis e 22 contra, no primeiro caso, e 54 contra 21, no segundo.

As aprovações resultaram do apoio do LREM e do Movimento Democrático, que, embora se tenha pronunciado favoravelmente, teve algumas reservas.

O conjunto de iniciativas legislativas abre a porta a que um candidato ou um partido recorram a um juiz para que proíba a difusão de uma falsa informação durante os três meses anteriores às eleições.

Estas leis é uma promessa de Macron, por causa de vítimas de "falsas notícias" na véspera das eleições presidenciais de maio de 2017.

A líder da extrema-direita Marine Le Pen criticou as leis nas redes sociais, afirmando que "os censores da informação impõem a lei contra a 'manipulação' da informação".

O dirigente do partido esquerdista A França Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon, disse que estas duas leis buscam "proibir" o trabalho informativo do canal televisivo Russia Today e a agência de notícias russa Sputnik, acusados de intromissão nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, em 2016, e nas francesas, em 2017.

A ministra da Cultura, Françoise Nyssen, opinou que o texto aprovado é "equilibrado, eficaz e está à altura do desafio" e será "uma ferramenta preciosa" para "defender melhor" a democracia.



