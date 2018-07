Países com mais mulheres na política têm menos corrupção

"As mulheres têm um impacto sobre a corrupção porque geralmente escolhem temas políticos diferentes dos homens", declarou um dos autores do estudo, Sudipta Sarangi, professor e responsável pelo departamento de Economia da Universidade Virginia Tech. "As mulheres que estão na política escolhem temas mais ligados ao bem-estar de mulheres, crianças e família".

Os autores do estudo sublinham que não significa que as mulheres sejam mais dignas de confiança que os homens ou que aceitem menos subornos. Também não siginifica que sejam melhores políticas que os homens.

É na formulação de novas políticas geralmente descuradas pelos homens que as mulheres podem ter um impacto sobre a corrupção.

A investigação de Sudipta Sarangi e Chandan Jha é das mais abrangentes sobre este assunto. Analisa também as implicações da presença de mulheres noutros cargos e noutras ocupações, desde a força de trabalho até cargos administrativos e de tomada de decisão, como CEO.

Quando é dada a oportunidade às mulheres de alterarem políticas, a corrupção tende a diminuir.

O estudo sugere que é necessário promover a igualdade de género em geral e, em especial, promover a presença de mulheres na política. Vários estudos anteriores tinham já demosntrado que uma maior presença de mulheres na vida política também está associada a melhores resultados de educação e saúde.