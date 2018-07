Tailândia recusa educadamente minissubmarino de Elon Musk

"Embora a sua tecnologia seja boa e sofisticada, não é prática para esta missão", declarou o chefe das operações de resgate, Narongsak Osatanakorn.

Elon Musk passou os últimos dias a desenhar, construir e testar uma pequena cápsula, do tamanho de uma criança, que pudesse transportar os 12 jovens retidos dentro da gruta Tham Luang, na província de Chiang Rai, no Norte da Tailândia. Entretanto foram já retirados oito dos rapazes, permanecendo ainda quatro rapazes e o treinador.

Ontem, Elon Musk visitou o local das operações e publicou no Twitter fotografias do interior da gruta onde está instalado o centro de comando do resgate, apelidada "Cave 3".

Escreve que o minissubmarino está pronto para ser usado quando for necessário e explica que foi construído com partes de foguetões e batizado "Wild Boar", o nome da equipa de futebol dos jovens tailandeses.

Num vídeo, Musk mostra as equipas de salvamento a entrarem na gruta.

Como funciona o minissubmarino de Elon Musk

Segundo o plano de Musk, dois mergulhadores especializados levariam uma cápsula com um jovem no seu interior. A cápsula tem entradas de oxigénio à frente e na retaguarda e várias pegas às quais se ajustam correias que os mergulhadores atariam à cintura.

Os jogadores, com idades entre os 11 e os 16 anos, e o seu treinador, de 25 anos, ficaram presos na gruta depois de a terem ido explorar após um jogo de futebol em 23 de junho.

Na altura, as inundações resultantes das monções bloquearam-lhes a saída e impediram que as equipas de resgate os encontrassem durante nove dias, uma vez que o acesso ao local só é possível via mergulho através de túneis escuros e estreitos, cheios de água turva e correntes fortes.

Nas operações de socorro participam 90 mergulhadores (40 tailandeses e 50 estrangeiros).

O local onde os jogadores e o treinador ficaram presos situa-se a cerca de quatro quilómetros da entrada da gruta, num complexo de túneis com zonas muito estreitas e alagadas pelas chuvas da monção que afetam a zona, o que obriga a que parte do percurso tenha de ser feito debaixo de água e sem visibilidade.

A gruta Tham Luang situa-se na província de Chiang Rai, no Norte da Tailândia, junto à fronteira com Myanmar (antiga Birmânia) e o Laos.