Trump diz que países da NATO deveriam "reembolsar" EUA por pagamentos em atraso

"Numerosos países da NATO, que devemos defender, não apenas não cumprem o seu compromisso de 2% [que é baixo], mas desde há anos que estão em falta nos seus pagamentos, que não efetuam. Irão reembolsar os Estados Unidos?" - questionou Trump numa mensagem no Twitter, na sequência de frequentes insistências para exigir aos europeus que aumentem as suas despesas militares para respeitar o compromisso de mantê-las nos 2% do seu PIB em 2024.

Trump escreveu esta mensagem a bordo do avião presidencial Air Force One que o conduz a uma cimeira da NATO agendada para quarta e quinta-feira em Bruxelas.

Lusa