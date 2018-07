Governo japonês anuncia 179 mortes após chuvas, primeiro-ministro visita zonas mais afetadas

De acordo com o porta-voz do Governo, Yoshihide Suga, o primeiro-ministro encontra-se em Kurashiki, na província de Okayama.

O governante cancelou as viagens à Europa e Médio Oriente, agendadas para esta semana.

Além das 179 mortes confirmadas, as autoridades dão conta de pelo menos nove desaparecidos.

A imprensa japonesa fala em mais de 50.

"Este é o pior desastre relacionado com as chuvas torrenciais no arquipélago desde 1982", recordou Suga, na terça-feira.